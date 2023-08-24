Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью сайту 24 Канала выразил уверенность, что условная красная линия, которая касается предоставления Украине ATACMS, изменится в ближайшем будущем.

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Эксдиректор ЦРУ считает, что США изменят позицию по ATACMS

Дэвид Петреус обратил внимание на то, что Германия готовится поставить Украину. крылатые ракеты Taurus.

Уверен, что да. Ведь немцы готовы предоставить дальнобойные крылатые ракеты (Taurus – 24 Канал), которые стали бы прекрасным дополнением к украинскому арсеналу, как и Storm Shadow или другое высокоточное оружие,

– сказал он, отвечая на вопрос, изменится ли позиция США.

Интервью с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Эксдиректор ЦРУ отметил, что ATACMS – это очень эффективное оружие.

"И я надеюсь, что ATACMS тоже предоставят уже в ближайшие недели, это удвоит расстояние поражения американского оружия, которое имеют украинцы. Это очень эффективное оружие, тысячу фунтов взрывчатки", – сказал он.

Петреус рассказал о поразительной силе ATACMS

Петреус поделился опытом использования ATACMS, когда он командовал наступлением на Багдад. По его словам, тогда американские военные отстреляли около сотни ракет.

Одна такая ракета может полностью зачистить площадь где-то в квадратный километр, если там нет бункеров. Это будет хорошее дополнение. Они, правда, не смогут физически уничтожить Крымский мост, но по нему точно не смогут больше ездить – то же, как украинцы сделали с мостом в Херсоне перед наступлением,

– сказал Петреус.

Бывший директор ЦРУ добавил, что дальнобойное оружие в сочетании с морскими и воздушными дронами позволит Украине еще эффективнее поражать авиабазы россиян, логистические базы, центры руководства ВМС в Крыму.

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