Экс-директору "Борисполя" Евгению Дыхне вручили подозрение в миллионном вреде аэродрому

Бывшему директору аэропорта "Борисполь" и президенту МАУ вручили обвинительный акт. Евгения Дыхне подозревают в нанесении 16,5 миллиона гривен ущерба предприятию.

Дело уже направили в суд. Об этом сообщили в юридической компании Миллер, которая представляет интересы Дыхне.

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Следствие касательно Дыхне длилось 2 года

Следствие в отношении бывшего главы аэропорта продолжалось около 2 лет. Детективы НАБУ собрали 41 том дела о деятельности предприятия за 2014 – 2019 годы.

И.о. директора подписывал предварительные договоры аренды

Следствие утверждает, что Дыхне в должности исполняющего обязанности директора "Борисполя" подписывал предварительные договоры аренды, которые противоречили интересам предприятия. Передача помещений происходила по заниженной стоимости. И полномочий подписывать договоры у тогдашнего главы ГП не было, ведь это право имеет исключительно Фонд госимущества – по конкурсной процедуре.

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Защита говорит, что конкурсы на аренду затягивали

Защитники подозреваемого, в свою очередь, утверждают, что еще до того, как Дыхне пришел на должность, такие договоры использовали, чтобы затягивать конкурсы на аренду. Соглашения свидетельствуют о намерении арендовать помещение уже после конкурса Фонда госимущества.

Ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде. По соответствующим договорам взималась задолженность в судебном порядке, что указывает на их "смешанный" характер. За примерно десять лет в аэропорту "Борисполь" было заключено более сотни договоров предварительной аренды,

– рассказали адвокаты.

Рассмотрение дела будет проходить в Высшем антикоррупционном суде Украины.