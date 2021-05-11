Бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключает, что в ближайшие 5 –10 лет может развязаться война с Китаем – из-за Тайваня. Ведь Китай уже заявил о желании воссоединиться с Тайванем до 2049 года, однако это может произойти и гораздо раньше.

Об этом Расмуссен заявил в интервью во время Копенгагенского демократического саммита. На этом форуме присутствовала и президент Тайваня Цай Инвэнь.

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Нападение Китая возможно в пределах 5 – 10 лет

Я считаю вероятным нападение Китая на Тайвань в пределах 5 – 10 лет. Последствия могут быть страшными. Мы можем оказаться в состоянии войны с Китаем,

– сказал Расмуссен.

Агрессия Пекина может вызвать военный ответ

Экс-генсек НАТО вспомнил слова главы Китая Си Цзиньпиня о том, что к 100-летию провозглашения КНР Китай планирует вернуть Тайвань – до 2049 года. Однако Расмуссен не исключает, что это может случиться и раньше. Ведь агрессия Пекина вызовет военный ответ, в первую очередь, США.

И если дело дойдет до выяснения отношений с помощью оружия, я считаю, Европа должна будет помочь американцам. На карте будущее демократии, не менее,

– добавил Расмуссен.

Китай стремится к мировому лидерству, – адмирал флота США

Отметим, что ранее опасения относительно планов Китая на Тайвань выразил адмирал флота США Фил Дэвидсон. Он отметил, что Пекин стремится получить мировое лидерство. Сейчас китайские военные внимательно следят за Тайванем.