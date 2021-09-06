Экс-глава Черновицкой ОГА выиграл в полиции суд по протоколу за нарушение ПДД

Экс-губернатор Черновицкой области Роман Варзуряк выиграл суд против полицейских патрульной полиции. Он подал иск против правоохранителей, которые, по его мнению, незаконно составили на него протокол.

Суд отменил протокол патрульных, которые составили на экс-чиновника еще в июле 2021 года. Инцидент тогда произошел на дороге вблизи Хотина, где проходили ремонтные работы.

Интересно Лесю даешь и едешь, – запорожские патрульные оригинально требовали взятку

Ванзуряк хотел пропустить автомобиль

Роман Ванзуряк убеждает, что тогда он отъехал в сторону, чтобы пропустить другое авто, поскольку из-за ремонта дороги все ехали только по одной полосе.

Именно тогда к нему и подошли патрульные, которые выписали штраф за нарушение ПДД.

За это бывший губернатор Черновицкой области обратился в суд, который 31 августа 2021 года удовлетворил его иск.

Я обратился в суд и доказал свою правду, о чем принято судебное решение, а незаконное постановление полицейского отменено,

– подчеркнул экс-чиновник.

Ванзуряк также призвал реагировать на превышение служебных обязанностей со стороны правоохранителей и не замалчивать такие случаи.

Что известно о Романа Ванзуряка

Источник: Википедия