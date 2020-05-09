Экс-глава МИД Австрии Кнайссль начала писать для пропаганды: она танцевала с Путиным

Пропагандисты взяли к себе на работу бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Отныне экс-дипломат будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса RT (Russia Today). Кнайссль прославилась прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина.

О том, что Кнайссль будет вести авторскую колонку на RT сообщила глава пропагандистского ресурса и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Соответствующее сообщение появилось в ее твиттере.

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И сама экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки,

– написала она.

Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 8, 2020

Заметим, что первую колонку экс-главы австрийского МИД уже опубликовали сайте Russia Today – темой статьи стали автомобили. Саму же Кнайссль здесь представляют как "аналитика в сфере энергетики и автора книг".



Авторская колонка Карин Кнайссль на пропагандистском Russia Today

Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайссль. В частности журналисты ведущей газеты Der Standard выпустили статью под заголовком "Бывшая министр Кнайссль теперь работает на Путина". Они добавляют, что 55-летняя политик последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.

Также Кнайссль в комментарии австрийскому информационному агентству сообщила, что будет писать колонки для RT не на постоянной основе, а только на конкретные темы. Вместе с тем она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.

Коротко о свадьбе Карин Кнайссль

Кнайссль является представительницей правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы".

Прославилась своей скандальной свадьбой, состоявшейся в августе 2018 года.

На празднование среди прочих она пригласила президента России Владимира Путина.

Кроме того, во время танца сделала перед ним глубокий реверанс.

Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.

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К слову, недавно президент России Владимир Путин выступил на австрийском центральном государственном телеканале ORF 2. Причиной, почему ему дали слово стали 75-я годовщина освобождения Европы от нацизма.