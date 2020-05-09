Экс-глава МИД Австрии Кнайссль начала писать для пропаганды: она танцевала с Путиным
Пропагандисты взяли к себе на работу бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Отныне экс-дипломат будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса RT (Russia Today). Кнайссль прославилась прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина.
О том, что Кнайссль будет вести авторскую колонку на RT сообщила глава пропагандистского ресурса и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Соответствующее сообщение появилось в ее твиттере.
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И сама экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки,
– написала она.
Заметим, что первую колонку экс-главы австрийского МИД уже опубликовали сайте Russia Today – темой статьи стали автомобили. Саму же Кнайссль здесь представляют как "аналитика в сфере энергетики и автора книг".
Авторская колонка Карин Кнайссль на пропагандистском Russia Today
Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайссль. В частности журналисты ведущей газеты Der Standard выпустили статью под заголовком "Бывшая министр Кнайссль теперь работает на Путина". Они добавляют, что 55-летняя политик последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.
Также Кнайссль в комментарии австрийскому информационному агентству сообщила, что будет писать колонки для RT не на постоянной основе, а только на конкретные темы. Вместе с тем она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.
Коротко о свадьбе Карин Кнайссль
- Кнайссль является представительницей правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы".
- Прославилась своей скандальной свадьбой, состоявшейся в августе 2018 года.
- На празднование среди прочих она пригласила президента России Владимира Путина.
- Кроме того, во время танца сделала перед ним глубокий реверанс.
- Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.
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К слову, недавно президент России Владимир Путин выступил на австрийском центральном государственном телеканале ORF 2. Причиной, почему ему дали слово стали 75-я годовщина освобождения Европы от нацизма.
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