Ексочільниця МЗС Австрії Кнайссль почала писати для пропаганди: вона танцювала з Путіним

Пропагандисти взяли до себе на роботу колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. Відтепер ексдипломатка писатиме авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу RT (Russia Today). Кнайссль прославилась передусім через запрошення на своє весілля президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що Кнайссль вестиме авторську колонку на RT повідомила очільниця пропагандистського ресурсу та міжнародної інформаційної агенції "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Відповідний допис з’явився в її твіттері.

До теми Окрім Путіна, на весілля я запросила ще одного іноземного гостя, – очільниця МЗС Австрії

Та сама ексміністрка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якої на її весіллі танцював Путін, тепер писатиме для нас авторські колонки,

– написала вона.

Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 8, 2020

Зауважимо, що першу колонку ексочільниці австрійського МЗС вже опублікували сайті Russia Today – темою допису стали автомобілі. Саму ж Кнайссль тут представляють як "аналітика у сфері енергетики та автора книг".



Авторська колонка Карін Кнайссль на пропагадистському Russia Today

Австрійські ЗМІ також активно підхопили новину про нову роботу Кнайссль. Зокрема журналісти провідної газети Der Standard випустили статтю під заголовком "Колишня міністерка Кнайссль тепер працює на Путіна". Вони додають, що 55-річна політикиня останнім часом мала як сімейні проблеми (розлучення з чоловіком), так і фінансові.

Також Кнайссль у коментарі австрійській інформаційній агенції повідомила, що писатиме колонки для RT не на постійній основі, а лише на конкретні теми. Водночас вона не стала коментувати міжнародну репутацію RT як кремлівського пропагандистського ресурсу.

Коротко про весілля Карін Кнайссль

Кнайссль є представницею правопопулістської та проросійської "Австрійської партії свободи".

Прославилася своїм скандальним весіллям, що відбулося в серпні 2018 року.

На святкування серед інших вона запросила президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, під час танцю зробила перед ним глибокий реверанс.

Представники української влади заявили тоді, що участь Путіна у весіллі австрійського міністра дискредитує Австрію як нейтральну державу.

Цікаво Найпопулярніші вигадки РФ: фейки про НАТО, які поширює Кремль

До слова, нещодавно президент Росії Володимир Путін виступив на австрійському центральному державному телеканалі ORF 2. Причиною, чому йому дали слово стали 75-і роковини звільнення Європи від нацизму.