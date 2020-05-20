Экс-глава таможни Нефедов обжаловал свое увольнение в суде

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обжаловал решение о своем увольнении в Окружном административном суде Киева. Нефедов просит суд признать неправомерным свое снятие с должности.

Суд решает, открывать ли производство по иску

Нефедов просит признать неправомерным распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении и восстановить его в должности, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

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Истец – Максим Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы,

– отметили в ОАСК.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому иску.

Увольнение Нефедова прокомментировал Владимир Зеленский

Об увольнении бывшего главы Гостаможслужбы на пресс-конференции вспомнил и президент Владимир Зеленский. По мнению главы государства, Нефедов – профессиональный человек, однако этого оказалось мало для эффективной работы на таможне. Вроде, экс-глава таможни хотел сам разобраться с контрабандой – без изменений в законодательство, и у него не получилось.

Макс Нефедов – нормальный человек, но на таможне берут взятки, нормальный человек, но едет контрабанда. Он хороший, симпатичный, профессиональный – мало. Слишком мало,

– отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что хотел бы видеть Нефедова во власти, например, на должности в Офисе Президента.

Что известно об отставке Нефедова