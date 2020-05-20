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Экс-глава таможни Нефедов обжаловал свое увольнение в суде

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Ексголова таможни Нефедов обжаловал свое увольнение в суде
Максим Нефедов / 112 Украина

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обжаловал решение о своем увольнении в Окружном административном суде Киева. Нефедов просит суд признать неправомерным свое снятие с должности.

Суд решает, открывать ли производство по иску

Нефедов просит признать неправомерным распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении и восстановить его в должности, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

К теме Зеленский про Нефедова: Хорошие люди с хорошим образованием – этим не наполним бюджет

Истец – Максим Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы,
– отметили в ОАСК.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому иску.

Увольнение Нефедова прокомментировал Владимир Зеленский

Об увольнении бывшего главы Гостаможслужбы на пресс-конференции вспомнил и президент Владимир Зеленский. По мнению главы государства, Нефедов – профессиональный человек, однако этого оказалось мало для эффективной работы на таможне. Вроде, экс-глава таможни хотел сам разобраться с контрабандой – без изменений в законодательство, и у него не получилось.

Макс Нефедов – нормальный человек, но на таможне берут взятки, нормальный человек, но едет контрабанда. Он хороший, симпатичный, профессиональный – мало. Слишком мало,
– отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что хотел бы видеть Нефедова во власти, например, на должности в Офисе Президента.

Что известно об отставке Нефедова

  • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
  • На внеочередном заседании Кабинета Министров 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
  • Вероятно, что отставки глав таможни и налоговой инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
  • Действующий министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение так: "Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это – первый шаг к очищению фискальных органов государства".
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Государственная таможенная служба Максим Нефедов Окружной административный суд Киева Кабинет Министров Украины
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