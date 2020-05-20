Ексголова митниці Нефьодов оскаржив своє звільнення в суді
Ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов оскаржив рішення про своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва. Нефьодов просить суд визнати неправомірним своє зняття з посади.
Суд вирішує, чи відкривати провадження за позовом
Нефьодов просить визнати неправомірним розпорядження Кабміну від 24 квітня про його звільнення та поновити його на посаді, про це мовиться у повідомленні пресслужби Окружного адмінсуду Києва.
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Позивач – Максим Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати,
– зазначили в ОАСК.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим позовом.
Звільнення Нефьодова прокоментував Володимир Зеленський
Про звільнення колишнього очільника Держмитслужби на пресконференції згадав і президент Володимир Зеленський. На думку глави держави, Нефьодов – професійна людина, проте цього виявилось замало для ефективної роботи на митниці. Начебто, ексголова митниці хотів сам розібратись з контрабандою – без змін до законодавства, і в нього не вийшло.
Макс Нефьодов – нормальна людина, але на митниці беруть хабарі, нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний – замало. Замало,
– наголосив Зеленський.
Зеленський також наголосив, що хотів би бачити Нефьодова у владі, наприклад, на посаді – в Офісі Президента.
Що відомо про відставку Нефьодова
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
- На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
- Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".