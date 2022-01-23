Экс-глава ВМС Германии Шенбах попал в базу "Миротворца"

Экс-глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах попал в базу "Миротворца". На сайте говорится, что военный участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины.

В базе "Миротворца" Шенбах оказался за участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками. Соответствующее циничное заявление немецкий военный сделал во время выступления на конференции в Индии.

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Циничное заявление Шенбаха

Экс-командующий немецких военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. Кроме того, военный отметился скандальным заявлением относительно главы Кремля Владимира Путина.

Но на самом деле он просто хочет уважения. Но боже, для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Поэтому если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает,

– заявил Шенбах.

Шенбах попал в базу "Миротворца" / Скриншот 24 канала

Реакция Минобороны Германии

В Минобороны Германии сразу сообщили, что слова Шенбаха отнюдь не совпадают с официальной позицией Берлина относительно оккупации Крыма.

СМИ сообщили, что Шенбах подал в отставку. Министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор немецких вооруженных сил Эберхард Цорн приняли его заявление.

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