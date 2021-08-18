Экс-главарь донецких боевиков Бородай баллотируется в Госдуму от партии Путина
Источник:"Кавзаз.Реалии"
Бывший "глава правительства" псевдореспублики "ДНР" Александр Бородай идет в Государственную Думу России и хочет быть нардепом. Он баллотируется от путинской партии "Единая Россия" в Ростовской области.
ЦИК России опубликовала сведения о доходах и имуществе всех кандидатов в депутаты Госдумы. В списке нашлось место и для Бородая.
К слову Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму
Бородай идет в Думу
Документы на выборы от "Единой России" Бородай подал в Ростовской области. Сначала он прошел праймериз, где его кандидатуру поддержали. Об участии в праймериз "Единой России" Александр Бородай объявил еще в мае. Именно тогда так называемый "Союз добровольцев Донбасса" подписал соглашение с партией Путина о сотрудничестве.
Кандидат в депутаты без доходов
Бородай задекларировал отсутствие доходов за предыдущий год. При этом он потратил на покупки в 2021 году почти 15 миллионов рублей, имея при этом нулевой доход.
В апреле он приобрел новый, 2021 года выпуска, автомобиль Lexus GX 460. Цена новой машины кандидата составила 5,6 миллиона рублей. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 миллионов рублей.
Как следует из документов ЦИК, имущество Бородай прикупил за счет накопления и продажи имущества. Официальных доходов Александр Бородай не имеет, на 8 счетах у него хранятся около 313 тысяч рублей.К теме. Бородай – один из тех, кому, как свидетельствуют записи BIHUS.Info, часто звонил Виктор Медведчук. Например, однажды кум Путина просил не атаковать боевиков дом Рината Ахметова.
Кто такой Александр Бородай
Источник: 24 канал
- Это московский политтехнолог, сепаратист, боевик и марионетка Суркова.
- С 8 августа 2014 года до 20 октября 2014 года он был генеральным советником, заместителем так называемого "Совета Министров ДНР" Александра Захарченко.
- Бородая называют креатурой Владислава Суркова. Именно он непосредственно отвечает за "подбрасывание дров" в конфликт на Востоке Украины.
- В июле 2020 года во время съезда Всероссийской политической партии "Родина" Бородай выразил "надежду", что оккупированные части Донбасса вскоре войдут в состав России.
- Возглавляет так называемый "Союз добровольцев Донбасса".
- В Украине Бородая объявили в розыск, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны и захвате государственной власти.