Чем боевик там занимается – точно не известно. Очевидно, что он поддерживает российских оккупантов.

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Ранее Безлер совершил ряд военных преступлений на Донбассе в 2014 году.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Безлер по прозвищу "Бес" "засветился" в оккупированном Бердянске. Ранее он отметился чрезвычайной жестокостью на Донбассе,

– отмечают в Запорожской ОВА.

Что известно об Игоре Безлере

Безлер – гражданин России и бывший главарь боевиков в ОРДО. Он участвовал в аннексии Крыма, а в апреле 2014 года в составе диверсионной группы захватывал здания СБУ в Донецке и МВД в Горловке. Украинские правоохранители обвиняют его в жестоких убийствах людей, терроризме, захвате админзданий, похищении людей.

Он также фигурирует в деле о сбивании Boeing MH-17

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