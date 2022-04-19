Чим бойовик там займається – достеменно не відомо. Очевидно, що він підтримує російських окупантів.

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Раніше Безлер вчинив низку воєнних злочинів на Донбасі у 2014 році.

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Безлер на прізвисько "Біс" "засвітився" в окупованому Бердянську. Раніше він відзначився надзвичайною жорстокістю на Донбасі, – зазначають у Запорізькій ОВА.

Що відомо про Ігоря Безлера

Безлер – громадянин Росії та колишній ватажок бойовиків в ОРДО. Він брав участь анексії Криму, а в квітні 2014 року у складі диверсійної групи захоплював будівлі СБУ в Донецьку та МВС у Горлівці. Українські правоохоронці звинувачують його у жорстоких вбивствах людей, тероризмі, захопленні адмінбудівель, викраденні людей.

Він також фігурує у справі збиття Boeing MH-17

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