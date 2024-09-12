Экс-главе Днепропетровской ОВА сообщили подозрение за кражу 286 миллионов на строительстве дорог
Источник:НАБУ
Следователи заявили, что разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере. Бывшему главе Днепропетровской ОВА сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере, в результате которой во время полномасштабного вторжения России госбюджету нанесли более 286 миллионов гривен убытков.
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Что известно о подозрении экс-главе ОВА
НАБУ и САП заявили, что о подозрении сообщили 5 лицам, которые могут быть причастны к возможным злоупотреблениям при ремонте дорог в Днепропетровской области. В частности, о подозрении сообщили:
- экс-главе Днепропетровской ОГА;
- экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
- экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
- экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь,
– заявили в НАБУ.
Следствие сообщило, что по их данным:
- подозреваемые, чтобы получить возможность первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания;
- расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 миллиарда гривен;
- на эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с председателем Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 миллионов гривен;
- часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины объяснили, что сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.
Кстати, обыски в Днепропетровской ОГА и мэрии проходили в августе 2024 года из-за дела о восстановлении дорог фирмой девушки экс-главы ОГА Валентина Резниченко. "Схемы" опубликовали расследование об этом еще в ноябре 2022 года. Подробнее читайте по ссылке.