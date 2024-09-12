Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, внаслідок якої під час повномасштабного вторгнення Росії держбюджету завдали понад 286 мільйонів гривень збитків.

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Що відомо про підозру ексочільнику ОВА

НАБУ та САП заявили, що про підозру повідомили 5 особам, які можуть бути причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області. Зокрема, про підозру повідомили:

ексголові Дніпропетровської ОДА;

ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА;

екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб'єкта господарської діяльності.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу,

– заявили в НАБУ.

Слідство повідомило, що з їхніми даними:

підозрювані, щоб отримати можливість першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування;

щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування; витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 мільярда гривень;

на цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 мільйонів гривень;

частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних з топпосадовцем та його заступником.

У Національному антикорупційному бюро України пояснили, що наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

До речі, обшуки в Дніпропетровській ОВА та мерії проходили в серпні 2024 року через справу про відбудову доріг фірмою дівчини ексголови ОВА Валентина Резніченка. "Схеми" публікували розслідування, пов'язане з обраницею посадовця, ще у листопаді 2022 року. Детальніше читайте за посиланням.