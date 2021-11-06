Экс-главному врачу больницы в Запорожье, где был смертельный пожар, объявили о подозрении

Ранее следствие сообщило о подозрении заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом. Ему объявили о подозрении еще в день трагедии.

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Полиция разыскивает бывшего главврача

Экс-главному врачу инкриминируют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. Где сейчас находится подозреваемый – неизвестно, поэтому его розыском занимаются правоохранители.

Следователи уже получили результаты ряда комплексных экспертиз, именно их результаты позволили собрать доказательства в отношении бывшего руководителя медицинского учреждения.

Что известно о смертельном пожаре в больнице

Возгорание произошло в одной из палат-боксов реанимационного отделения в ночь на 4 февраля 2021 года.

В то время в заведении находились 29 человек, 10 из них – в реанимации.

В пожаре погибли четыре человека – трое пациентов и молодой врач-анестезиолог.

Еще двое пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения.

Затем выяснили, что в реанимационном отделении не была установлена ​​противопожарная сигнализация.

После пожара в Минздраве анонсировали масштабную проверку медучреждений в Украине.

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