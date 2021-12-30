По данным СМИ, компания занимается сферой инвестиций. Новую должность Курц займет уже в феврале.

Внимание Новый канцлер Австрии: Карл Нехаммер официально принял присягу

Решение об уходе далось мне нелегко, но я не чувствую печали. Я очень благодарен за все, что мне пришлось пережить за последние десять лет,

– признался Курц.

Название фирмы пока не обнародуется. В то же время СМИ сообщают, что годовой доход Курца будет составлять 500 тысяч евро.

Курц ушел с должности канцлера