По данным СМИ, компания занимается сферой инвестиций. Новую должность Курц займет уже в феврале.
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Решение об уходе далось мне нелегко, но я не чувствую печали. Я очень благодарен за все, что мне пришлось пережить за последние десять лет,
– признался Курц.
Название фирмы пока не обнародуется. В то же время СМИ сообщают, что годовой доход Курца будет составлять 500 тысяч евро.
Курц ушел с должности канцлера
- С должности канцлера Австрии Курц ушел в октябре 2021 года. Это случилось на фоне коррупционного скандала. Прокуратура Австрии проводила расследование в отношении Курца и еще 9 человек. Их подозревают в злоупотреблении доверием и коррупцией.
- Впоследствии Курц заявил, что вообще уходит из политики. Во время пресс-конференции в декабре он признался, что последние несколько месяцев стали для него "невероятно напряженным временем" и "американскими горками по поводу эмоций".
- Курц заметил, что он не святой и не преступник. Все обвинения в свою сторону он назвал ложным.