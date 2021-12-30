За даними ЗМІ, ця компанія займається сферою інвестицій. Нову посаду Курц обійме вже у лютому.

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Рішення про звільнення далося мені нелегко, але я не відчуваю смутку. Я дуже вдячний за все, що мені довелося пережити упродовж останніх десяти років,

– зізнався Курц.

Назву фірми наразі не оприлюднюють. Водночас ЗМІ повідомляють, що річний дохід Курца становитиме 500 тисяч євро.

Курц пішов з посади канцлера