Экс-командир "Беркута" Шаповалов, который возобновлялся в МВД, бесследно исчез
Источник:"Украинская правда"
Виктора Шаповалова, которого подозревают в организации террористического акта и убийствах митингующих Евромайдана, объявили во всеукраинский розыск. Он исчез в день судебного заседания и похоже, бежал в Россию.
Прокуроры планируют обратиться в Интерпол. Скорее всего, Виктор Шаповалов, как и его экс-коллеги из "Беркута", поехал в соседнее государство.
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Шаповалова объявили в розыск
Заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" офиса генпрокурора Денис Иванов, поясняет: оснований задерживать Шаповалова раньше не было. Впрочем, 4 августа – в день заседания суда, примерно за час до его начала, адвокаты сообщили, что связи с Шаповаловым нет.
Будем пытаться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию,
– рассказал Денис Иванов.
Прокурор предположил, что Шаповалов скрывается именно в России – так, как и его коллеги из "Беркута".
Жена Шаповалова 4 августа подала в полицию заявление об исчезновении мужа. По мнению стороны обвинения, таким образом "делается фальсификация", чтобы обосновать невыполнение Шаповаловым процессуальных обязанностей.Напомним! Шаповалов пытался обжаловать увольнение из "Беркута" и ему это удалось. В начале декабря 2020 года Харьковский окружной административный суд обязал Министерство внутренних дел восстановить Шаповалова на посту. Его действительно восстановили, но сразу же уволили: поскольку, "Беркута" как такового уже не существовало.
Экс-беркутовец границы и админграницы не пересекал
5 августа судья Печерского райсуда Киева рассмотрел ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на задержание Шаповалова. Его получила СБУ и Госпогранслужба. Если Виктор Шаповалов появится на государственной границе, его задержат.
По информации ГНСУ, он государственную границу или административную границу с временно оккупированной территорией не пересекал, отметил Иванов.
Если же следователи получат информацию, что Шаповалов в России, это будет основанием для заочного досудебного расследования.
Дело Виктора Шаповалова
- Экс-беркутовец находился под стражей с 2015 года вместе с командиром харьковского полка "Беркута" Лукашем и рядовым спецподразделения Ефиминым. Их подозревают в причастности к расстрелам 18 февраля на Майдане.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи и с тех пор он находится на свободе.
- Виктору Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, приведших к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года.
- Шаповалов не признает своей вины в тяжких преступлениях, но соглашается, что незаконно обращался с оружием.