Экс-командир "Беркута" Шаповалов, который возобновлялся в МВД, бесследно исчез

Виктора Шаповалова, которого подозревают в организации террористического акта и убийствах митингующих Евромайдана, объявили во всеукраинский розыск. Он исчез в день судебного заседания и похоже, бежал в Россию.

Прокуроры планируют обратиться в Интерпол. Скорее всего, Виктор Шаповалов, как и его экс-коллеги из "Беркута", поехал в соседнее государство.

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Шаповалова объявили в розыск

Заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" офиса генпрокурора Денис Иванов, поясняет: оснований задерживать Шаповалова раньше не было. Впрочем, 4 августа – в день заседания суда, примерно за час до его начала, адвокаты сообщили, что связи с Шаповаловым нет.

Будем пытаться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию,

– рассказал Денис Иванов.

Прокурор предположил, что Шаповалов скрывается именно в России – так, как и его коллеги из "Беркута".

Жена Шаповалова 4 августа подала в полицию заявление об исчезновении мужа. По мнению стороны обвинения, таким образом "делается фальсификация", чтобы обосновать невыполнение Шаповаловым процессуальных обязанностей.

Экс-беркутовец границы и админграницы не пересекал

Шаповалов пытался обжаловать увольнение из "Беркута" и ему это удалось. В начале декабря 2020 года Харьковский окружной административный суд обязал Министерство внутренних дел восстановить Шаповалова на посту . Его действительно восстановили, но сразу же уволили : поскольку, "Беркута" как такового уже не существовало.

5 августа судья Печерского райсуда Киева рассмотрел ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на задержание Шаповалова. Его получила СБУ и Госпогранслужба. Если Виктор Шаповалов появится на государственной границе, его задержат.

По информации ГНСУ, он государственную границу или административную границу с временно оккупированной территорией не пересекал, отметил Иванов.

Если же следователи получат информацию, что Шаповалов в России, это будет основанием для заочного досудебного расследования.

Дело Виктора Шаповалова