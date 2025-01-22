21 января суд избрал меру пресечения бригадному генералу Юрию Галушкину по делу о ненадлежащей защите Харьковщины. Ему назначили 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. 22 января адвокат подозреваемого сообщил, что за экскомандующего внесли залог. Впрочем, побыть на свободе Галушкину удалось не долго, передает 24 Канал со ссылкой на ДБР.

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Не предвидел наступления россиян

Сразу после выхода из СИЗО его снова задержали, поскольку стали известны новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

В рамках расследования уголовного производства по небрежности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района было установлено, что экскомандующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боями 125 обр ТрО.

Отмечается, что командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное" и отдавал приказы подчиненным, не соответствующим реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта.

Галушкину скоро объявят новое подозрение.

К слову, бывшему командиру 155-й бригады избрали меру пресечения.