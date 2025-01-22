В среду, 22 января, стало известно, что за него внесли залог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Детали рассказал адвокат подозреваемого Михаил Величко. Имя залогодателя не обнародуют, но известна сумма – 5 миллионов гривен.
На суде защитник настаивал на открытом заседании и просил отказать в любой мере пресечения. Судья назначила Галушкину содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.
Сейчас Галушкин якобы работает в "Укроборонпроме", а из рядов ВСУ он уволен в 2024 году по состоянию здоровья.