Працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екскомандувача ОТУ "Харків»".

У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків". не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

Командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний" та віддавав накази підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що призвело до трагічних подій на лінії фронту.

Йому буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України.