Экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Бывшего мэра Рубежного обвинили в коллаборационизме. Так что Сергея Хортива уже ждет уголовное производство.

Так, бывшего главу Рубежного на Луганщине обвиняют в сговоре с российскими военными. Теперь Сергей Хортив должен предстать перед судом.

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Экс-мэр Рубежного всячески помогал оккупантам

Следователи отметили, что с 18 по 31 марта Сергей Хортив самоустранился от исполнения своих полномочий. Тогда же он стал сообщником оккупационных войск и представителей "ЛНР". От них он и получил предложение возглавить уже оккупационные власти в Рубежном, на которое согласился добровольно. Это, как отмечают прокуроры, нарушает требования Конституции и Законов Украины.

Более того, он публично поддерживает российскую агрессию на территории Украины. А войну против нашего государства называет "специальной военной операцией". Правоохранители добавили, что Хортив призвал сотрудничать со страной-агрессором, а также вооруженными формированиями.

В настоящее время идет досудебное расследование. После него предателя государства ожидает суд и наказание.

Заметим, что Сергей Хортив предал Украину во второй раз. Здесь мы больше рассказывали о нем и о том, как он поддерживал оккупантов как в 2022, так и в 2014 году.

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