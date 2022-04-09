Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко. Он и провел аналогии с высшим руководством России, чьи дети отсиживаются за границей.

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Дочь "гауляйтера" скрывается от войны в ЕС

Так, Александра Иващенко, дочь назначенного оккупантами "мэра" Мариуполя, сейчас скрывается в странах Евросоюза. Туда она уехала, чтобы спастись от войны.

Какая типичная история. Отец участвует в "священной войне против европейских ценностей", а дочь скрывается от войны, развязанной ее отцом,

– отметил он.

Коротко о Константине Иващенко

4 апреля российские захватчики назначили его "мэром" Мариуполя .

назначили его "мэром" Мариуполя Известно, что он являлся членом партии ОПЗЖ. А прежде развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие.

Через несколько дней, 8 апреля, он рассказал, что сейчас в Мариуполе находится 300 тысяч жителей . Это ложь. Сейчас в городе находится от 100 до 130 тысяч человек.

рассказал, что сейчас в Мариуполе находится 300 тысяч жителей А уже на следующий день, 9 апреля, Ирина Венедиктова подписала подозрение Константину Иващенко . Его обвиняют в государственной измене.