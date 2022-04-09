Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко. Він і провів аналогії з вищим керівництвом Росії, чиї діти відсиджуються за кордоном.

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Донька "гауляйтера" переховується від війни в ЄС

Так, Олександра Іващенко, донька призначеного окупантами "мера" Маріуполя, зараз переховується у країнах Євросоюзу. Туди вона виїхала, щоб врятуватися від війни.

Яка типова історія. Батько бере участь у "священній війні проти європейських цінностей", а донька ховається від війни, розв'язаної її батьком,
– зазначив він.

Коротко про Костянтина Іващенка

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