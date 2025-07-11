Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Александр Демченко, заметив, что на фоне войны в России средств остается не так много, а все они нужны только одному человеку. Именно он сейчас "чистит" должности, назначая на них своих людей.

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Кому была нужна смерть Старовойта

Журналист-международник отметил, что искать разные причины смерти Старовойта можно, но все они просто, чтобы "забить голову" российским депутатам. Реальная причина простая – перераспределение собственности и потоков в России. Министр транспорта – это человек, который руководит всеми теневыми перевозками подсанкционных товаров, товаров из Китая и Индии, контролирует "черный" экспорт и импорт, а также даже пассажирские перевозки и полеты самолетов.

"Это человек с большими возможностями, который понимает где, как и что можно украсть. Именно поэтому этот человек теперь мертв. Однако важно понять, кто же это все получил", – заметил он.

Интересно! В то же время российские медиа утверждают, что причиной самоубийства могло стать уголовное дело. По данным источников, Старовойта подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Демченко пояснил, что сейчас на должность Старовойта пришел новый министр транспорта Андрей Никитин. Он является человеком семьи Ковальчуков – друзей Владимира Путина.

Что это значит? Путин просто взял и всем просигнализировал, убив Старовойта публично, чтобы все видели и понимали – теперь в России денег нет, поэтому все должны делиться с ним (Путиным – 24 Канал). Потому что Старовойт "клал не в тот карман". Он давал олигархам, генералам, силовикам, а должен был бы Путину. Здесь все о деньгах,

– подчеркнул журналист-международник.

Демченко добавил, что из-за этого российский диктатор ставит на должности своих людей. Это министр обороны Андрей Белоусов (креатура дочери Путина), его заместитель Анна Цивилова (племянница Путина), министр энергетики Сергей Цивилев (муж Цивилевой) и тому подобное.

Напомним, что тело Старовойта первым узнала его тело Старовойта 25-летняя девушка и ассистентка Полина. Курские паблики еще во времена губернаторства подозревали, что пара находится в отношениях и называли ее "первой леди Курска".