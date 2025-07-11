Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що на тлі війни в Росії коштів залишається не так багато, а всі вони потрібні лише одній людині. Саме вона зараз "чистить" посади, призначаючи на них своїх людей.

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Кому була потрібна смерть Старовойта

Журналіст-міжнародник зазначив, що шукати різні причини смерті Старовойта можна, але усі вони просто, щоб "забити голову" російським депутатам. Реальна причина проста – перерозподіл власності та потоків в Росії. Міністр транспорту – це людина, яку керує всіма тіньовими перевезеннями підсанкційних товарів, товарів з Китаю та Індії, контролює "чорний" експорт та імпорт, а також навіть пасажирські перевезення та польоти літаків.

"Це людина з великими можливостями, яка розуміє де, як і що можна вкрасти. Саме тому ця людина тепер мертва. Однак важливо зрозуміти, хто ж це все отримав", – зауважив він.

Цікаво! Водночас російські медіа стверджують, що причиною самогубства могла стати кримінальна справа. За даними джерел, Старовойта підозрювали в шахрайстві особливо великому розмірі.

Демченко пояснив, що зараз на посаду Старовойта прийшов новий міністр транспорту Андрій Нікітін. Він є людиною сім'ї Ковальчуків – друзів Володимира Путіна.

Що це означає? Путін просто взяв і всім просигналізував, вбивши Старовойта публічно, щоб всі бачили та розуміли – тепер в Росії грошей немає, тому усі мають ділитись з ним (Путіним – 24 Канал). Бо Старовойт "клав не в ту кишеню". Він давав олігархам, генералам, силовикам, а мав би Путіну. Тут все про гроші,

– наголосив журналіст-міжнародник.

Демченко додав, що через це російський диктатор ставить на посади своїх людей. Це міністр оборони Андрій Білоусов (креатура доньки Путіна), його заступниця Ганна Цивільова (племінниця Путіна), міністр енергетики Сергій Цивільов (чоловік Цивільової) тощо.

Нагадаймо, що тіло Старовойта першим упізнала його 25-річна дівчина та асистентка Поліна. Курські пабліки ще за часів губернаторства підозрювали, що пара перебуває у стосунках і називали її "першою леді Курська".