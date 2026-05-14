Экс-министру инфраструктуры Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от военной службы

Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщили о подозрении. Его подозревают в уклонении от военной службы.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Офиса генпрокурора.

Что известно о подозрении Омеляну?

Следователи установили, что после мобилизации в 2022 году капитан Омелян проходил службу в 206-м отдельном батальоне ТрО, а затем – в 241-й отдельной бригаде ТрО.

Как заявили в Государственном бюро расследований, с октября 2022 года по июнь 2023 года Владимир Омелян неоднократно подавал руководству ложную информацию.

Должностное лицо должно было обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий,

– говорится в сообщении.

Однако он заявлял руководству, что якобы выполнял задачи по логистике и обеспечению части. Но на самом деле, по версии следствия, "проводил служебное время по своему усмотрению" и не выполнял никаких обязанностей, связанных с военной службой в части, дислоцированной в Черкасской области.

Итак, Владимиру Омеляну выдвинули подозрение по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения службы путем обмана в условиях военного положения.

За тяжкое преступление эксминистру может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Недавно подозрение вручили Ермаку

Андрею Ермаку 11 мая НАБУ и САП вручили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере или организованной группой.

По данным правоохранителей, экспредседатель Офиса Президента мог входить в группу коррупционеров, легализовавших около 460 миллионов гривен на элитном строительстве домов "Династия" в Козине под Киевом.

К делу могут быть причастны Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев.

Уже 14 мая ВАКС отправил Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.