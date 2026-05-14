Экс-министру инфраструктуры Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от военной службы
- Экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна подозревают в уклонении от военной службы путем представления ложной информации.
- Ему выдвинули подозрение, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщили о подозрении. Его подозревают в уклонении от военной службы.
Об этом говорится в соответствующем сообщении Офиса генпрокурора.
Что известно о подозрении Омеляну?
Следователи установили, что после мобилизации в 2022 году капитан Омелян проходил службу в 206-м отдельном батальоне ТрО, а затем – в 241-й отдельной бригаде ТрО.
Как заявили в Государственном бюро расследований, с октября 2022 года по июнь 2023 года Владимир Омелян неоднократно подавал руководству ложную информацию.
Должностное лицо должно было обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий,
– говорится в сообщении.
Однако он заявлял руководству, что якобы выполнял задачи по логистике и обеспечению части. Но на самом деле, по версии следствия, "проводил служебное время по своему усмотрению" и не выполнял никаких обязанностей, связанных с военной службой в части, дислоцированной в Черкасской области.
Итак, Владимиру Омеляну выдвинули подозрение по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения службы путем обмана в условиях военного положения.
За тяжкое преступление эксминистру может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.
Недавно подозрение вручили Ермаку
Андрею Ермаку 11 мая НАБУ и САП вручили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере или организованной группой.
По данным правоохранителей, экспредседатель Офиса Президента мог входить в группу коррупционеров, легализовавших около 460 миллионов гривен на элитном строительстве домов "Династия" в Козине под Киевом.
К делу могут быть причастны Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев.
Уже 14 мая ВАКС отправил Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.