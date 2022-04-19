Экс-мэр Ирпеня предположил, сколько нужно денег на восстановление города

В Ирпене на Киевщине российские захватчики уничтожили и повредили больше 71% зданий. Для восстановления города нужно много средств.

Ориентировочную сумму допустил Владимир Карплюк – бывший мэр Ирпеня. По его словам, необходимо достаточно много финансов для восстановления инфраструктуры разрушенного города.

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Сколько денег нужно для восстановления Ирпеня

Бывший мэр Ирпеня отметил, что проводились подсчеты экспертов и финансистов, которых привлекал Инвестиционный совет города. Они учитывали все уничтоженные или поврежденные жилые дома.

Нужно около 850 миллионов долларов,

– констатировал Карплюк о жилом фонде.

Он объяснил, что стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов. Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины из-за масштабных разрушений необходим 1 миллиард долларов.

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