О такой инициативе рассказал бывший пленник Кремля, а сегодня первый заместитель Черкасской ОГА Роман Сущенко. Заявление подписали много экс-пленников.
Читайте также "Несломленные": в Украине запустили проект в поддержку пленников Кремля
Перед Россией нужно поставить четкое требование – освобождение украинцев
В обращении говорится, что они прислали открытые письма госсекретарю США Энтони Блинкену и трем главам МИД стран Бенилюкса – во время их визитов в Киев. Экс-полит-заключенные отмечают, что перед Россией нужно поставить четкое требование – безусловное освобождение украинцев. Именно это должно быть первоочередным условием для переговоров на любую тему.
Обращаемся к вам (президенту – 24 канал) с требованием консолидировать усилия с нашими стратегическими партнерами для освобождения нескольких сотен граждан Украины. И не путем закулисных торгов и заглядыванием в глаза российско-имперском захватчику, а откровенной и честной позицией,
– говорится в заявлении.
Ранее экс-пленники создали Платформу "Освобождение заключенных"
Отметим, что бывшие заключенные создали Платформу "Освобождение заключенных". Это беспартийное объединение, цель которого – освободить украинцев, которых незаконно удерживает Кремль.
К теме Оккупанты в Крыму лишили свободы более 100 человек по политическим мотивам, – правозащитники