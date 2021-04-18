В Крыму оккупанты уже лишили свободы 114 человек. Говорится как о политическом, так и о религиозном уголовных преследованиях.

Это данные по состоянию на конец марта 2021 года. Мониторинг прав человека в Крыму обнародовали 16 апреля.

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"Дело крымских мусульман"

По информации крымский правозащитников, в марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы в этом деле, достигла 74 человек.

Еще 5 людей ограничены в перемещении. В частности, 3 человека находятся под наблюдением и не могут покинуть оккупированную территорию. Остальные двое – под домашним арестом.

Добавим, что фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организаций или в пропаганде деятельности организаций, признанных террористическими или экстремистскими в России. В то же время эти организации не являются такими с точки зрения законодательства Украины.

"Дело украинских диверсантов"

На конец марта в заключении находятся 16 таких лиц (включая журналиста Владислава Есипенко). Всех их ФСБ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже".

Обвинения в участии в батальоне Номана Челебиджихана

По данным Крымской правозащитной группы, оккупанты лишили свободы 6 таких лиц.

Официальной причиной преследования обвиняемых является то, что они не появились добровольно в силовые структуры России и не заявили о своем участии в "Крымскотатарском добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана".

Как утверждает следствие, доказательством деятельности батальона против интересов России является информация из СМИ. Те сообщали, что целью создания батальона была деоккупация Крыма,

– отметили правозащитники.

Преследование "Свидетелей Иеговы"

На конец марта 2021 в рамках преследования "Свидетелей Иеговы" в Крыму лишили свободы 5 человек.

В то же время 4 лицам ограничили перемещения: 3 находятся под домашним арестом, 1 – под подпиской о невыезде.

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