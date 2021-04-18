У Криму окупанти вже позбавили волі 114 осіб. Мовиться як про політичне, так і про релігійне кримінальні переслідування.

Це дані станом на кінець березня 2021 року. Моніторинг прав людини в Криму оприлюднили 16 квітня.

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"Справа кримських мусульман"

За інформацією кримський правозахисників, у березні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у цій справі, сягнула 74 людей.

Ще 5 особам обмежили переміщення. Зокрема, 3 людини перебувають під наглядом і не можуть покинути окуповану територію. Решта двоє – під домашнім арештом.

Додамо, що фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або у пропаганді діяльності організацій, які в Росії визнали терористичними або екстремістськими. Водночас ці організації не є такими з точки зору законодавства України.

"Справа українських диверсантів"

На кінець березня в ув'язненні перебувають 16 таких осіб (включно з журналістом Владиславом Єсипенком). Усіх їх ФСБ під час затримання звинуватила "в підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві".

Звинувачення в участі в батальйоні Номана Челебіджихана

За даними Кримської правозахисної групи, окупанти позбавили волі 6 таких осіб.

Офіційною причиною переслідування обвинувачених є те, що вони не з'явилися добровільно в силові структури Росії та не заявили про свою участь в" Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана".

Як переконує слідство, доказом діяльності батальйону проти інтересів Росії є інформація зі ЗМІ. Ті повідомляли, що метою створення батальйону була деоккупація Криму,

– зауважили правозахисники.

Переслідування "Свідків Єгови"

На кінець березня 2021 року в межах переслідування "Свідків Єгови" у Криму позбавили волі 5 осіб.

Водночас 4 особам обмежили переміщення: троє перебувають під домашнім арештом, один – під підпискою про невиїзд.

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Важливий момент

Також в огляді мовиться, що окупанти застосовують тортури щодо ув'язнених. Зокрема, за інформацією Кримської правозахисної групи, журналіста Єсипенка співробітники ФСБ катували електричним струмом. Також його душили поліетиленовим пакетом з метою отримання необхідних слідству свідчень. І ці свідчення використали в постановочному інтерв'ю проросійському каналу "Крим 24".