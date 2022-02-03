Очевидно, что даже в авторитарной стране власть вынуждена принимать во внимание происходящее. Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

К теме У Путина заявили, что Украина "хочет напасть на Россию"

"Самая большая цель этой российской группы у власти – "коллективного" Путина вместе с Патрушевым, Шойгу и многими, кто имеет состояние от олигархического режима – она в том, чтобы надолго удержать власть в России", – заверил Чалый.

По его словам, идея расширения империи – это уже дополнительно. Это просто инструмент, который они используют для главных целей.

Если эти главные цели не достигаются и таким способом они уменьшают свои возможности контроля самой России – тогда они подумают. Логично, что это сейчас возникает,

– заявил экс-посол Украины.

Он выразил признательность маленькой части российской интеллигенции, политиков прежнего демократического периода, которые не боятся поднимать свой голос в защиту мира.

Валерий Чалый в эфире 24 канала о "коллективном Путине": смотрите видео

Обращение в Кремль против войны: коротко