Очевидно, что даже в авторитарной стране власть вынуждена принимать во внимание происходящее. Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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"Самая большая цель этой российской группы у власти – "коллективного" Путина вместе с Патрушевым, Шойгу и многими, кто имеет состояние от олигархического режима – она в том, чтобы надолго удержать власть в России", – заверил Чалый.
По его словам, идея расширения империи – это уже дополнительно. Это просто инструмент, который они используют для главных целей.
Если эти главные цели не достигаются и таким способом они уменьшают свои возможности контроля самой России – тогда они подумают. Логично, что это сейчас возникает,
– заявил экс-посол Украины.
Он выразил признательность маленькой части российской интеллигенции, политиков прежнего демократического периода, которые не боятся поднимать свой голос в защиту мира.
Валерий Чалый в эфире 24 канала о "коллективном Путине": смотрите видео
Обращение в Кремль против войны: коротко
- Российские ученые, писатели, журналисты, правозащитники обратились в Кремль с "Заявлением сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".
- В заявлении говорится о том, что военная конфронтация угрожает существованию самой России.
- Среди подписантов заявления есть актриса Лия Ахеджакова, режиссеры Гарри Бардин и Владимир Мирзоев, писатель Виктор Шендерович, поэтесса Вероника Долина, музыкант Андрей Макаревич и многие другие известные люди.
- Первый подписант – правозащитник Лев Пономарев. Он в эфире 24 канала сказал, что ему и коллегам стыдно за действия российских властей.