Очевидно, що навіть в авторитарній країні влада змушена брати до уваги те, що відбувається. Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
До теми У Путіна заявили, що Україна "хоче напасти на Росію"
"Найбільша мета цієї російської групи при владі – "колективного" Путіна разом з Патрушевим, Шойгу і багатьма, хто мають статки від олігархічного режиму – вона в тому, щоб надовго втримати владу в Росії", – запевнив Чалий.
За його словами, ідея розширення імперії – це вже додатково. Це просто інструмент, який вони використовують для головних цілей.
Якщо ці головні цілі не досягаються і в такий спосіб вони зменшують свої можливості контролю самої Росії – тоді вони подумають. Логічно, що це зараз виникає,
– заявив експосол України.
Він висловив вдячність маленькій частині російської інтелігенції, політиків колишнього демократичного періоду, які не бояться піднімати свій голос у захист миру.
Валерій Чалий в ефірі 24 каналу про "колективного Путіна": дивіться відео
Звернення до Кремля проти війни: коротко
- Російські вчені, письменники, журналісти, правозахисники звернулися до Кремля із "Заявою прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
- У заяві мовиться про те, що військова конфронтація загрожує існуванню самої Росії.
- Серед підписантів заяви є акторка Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін та Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетеса Вероніка Доліна, музикант Андрій Макаревич та багато інших відомих людей.
- Перший підписант – правозахисник Лев Пономарьов. Він в ефірі 24 каналу сказав, що йому та колегам соромно за дії російської влади.