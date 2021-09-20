Экс-правоохранителя времен Януковича, который скрывался от следствия, задержали

Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности в Киеве. Он скрывался от следствия с сентября 2021 года.

Задержали подозреваемого в Херсонской области. Ранее его объявляли в розыск.

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В чем подозревают бывшего правоохранителя

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый выполнял преступный приказ и превысил свои полномочия. Это произошло для предотвращения массового движения митингующих с Майдана Независимости до Верховной Рады. Активисты хотели выразить поддержку голосованию нардепов за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

Подозреваемый для запугивания населения организовал террористический акт и убийство митингующих.

В результате действий подозреваемого:

3 человек убили;

14 – нанесли тяжкие телесные повреждения;

59 – нанесли увечья средней тяжести.

Экс-правоохранителю инкриминировали организацию на выполнение явно преступного приказа:

незаконного препятствования проведению митингов,

умышленных убийств,

законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений,

превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.