Правительство Франции 3 июля ушло в отставку. Теперь действия уже бывшего премьера Эдуара Филиппа и руководителей министерства здравоохранения Аньес Бюзен и Оливье Верана будут расследовать. Мол, есть обоснованные жалобы на их решения во время пандемии COVID-19, которые, вероятно, были незаконными.

Во Франции отправили в отставку правительство , об этом стало известно 3 июля. Сначала это связывали с поражением партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах. Однако потом стало известно, как пишет Ouest-France , что уже бывший премьер Эдуар Филипп и еще двое министров – под следствием.

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А связано это с решениями правительства, которые оно принимало во время пандемии коронавируса, и которые могут быть незаконными. Об этом поступили 9 жалоб, их комиссия специального суда юстиции Франции (CJR) признала обоснованными.

И теперь будет идти досудебное следствие относительно правомерности действий экс-премьера Эдуара Филиппа, экс-министра здравоохранения Оливье Верана и его предшественницы Аньес Бюзен.

Подозревают министров в том, что они во время пандемии не действовали должным образом и поставили под угрозу жизни людей.

Le Figaro даже пишет, что в некоторых жалобах говорится об обвинениях в непредумышленном убийстве. А жалобы эти подали и обычные люди (врачи, пациенты, заключенные), и организации.