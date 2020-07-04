Відставка уряду Франції: експрем’єр та обоє міністрів охорони здоров'я – під слідством
Уряд Франції 3 липня оголосив про відставку. Тепер дії вже колишнього прем'єра Едуара Філіппа та очільників міністерства охорони здоров'я Ан’єс Бюзен й Олів'є Верана будуть розслідувати. Мовляв, є обгрунтовані скарги на їхні рішення під час пандемії COVID-19, які, ймовірно, були незаконними.
У Франції відправили у відставку уряд, про це стало відомо 3 липня. Спершу це пов'язували із поразкою партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах. Однак згодом стало відомо, як пише Ouest-France, що вже колишній прем'єр Едуар Філіпп і ще двоє міністрів – під слідством.
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А пов'язано це із рішеннями урядовців, які ті ухвалювали під час пандемії коронавірусу, і які можуть бути незаконними. Щодо цього надійшли 9 скарг, які комісія спеціального суду юстиції Франції (CJR) визнала обґрунтованими.
Тож тепер триватиме досудове слідство щодо правомірності дій експрем'єра Едуара Філіпа, ексміністра охорони здоров’я Олів’є Верана та його попередниці Ан’єс Бюзен.
- Підозрюють міністрів у тому, що вони під час пандемії не діяли належним чином і поставили під загрозу життя людей.
Le Figaro навіть пише, що у деяких скаргах мовиться про звинувачення у ненавмисних вбивствах. А скарги ці подали і звичайні люди (лікарі, пацієнти, в'язні), і організації.