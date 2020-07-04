Уряд Франції 3 липня оголосив про відставку. Тепер дії вже колишнього прем'єра Едуара Філіппа та очільників міністерства охорони здоров'я Ан’єс Бюзен й Олів'є Верана будуть розслідувати. Мовляв, є обгрунтовані скарги на їхні рішення під час пандемії COVID-19, які, ймовірно, були незаконними.

У Франції відправили у відставку уряд, про це стало відомо 3 липня. Спершу це пов'язували із поразкою партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах. Однак згодом стало відомо, як пише Ouest-France, що вже колишній прем'єр Едуар Філіпп і ще двоє міністрів – під слідством.

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А пов'язано це із рішеннями урядовців, які ті ухвалювали під час пандемії коронавірусу, і які можуть бути незаконними. Щодо цього надійшли 9 скарг, які комісія спеціального суду юстиції Франції (CJR) визнала обґрунтованими.

Тож тепер триватиме досудове слідство щодо правомірності дій експрем'єра Едуара Філіпа, ексміністра охорони здоров’я Олів’є Верана та його попередниці Ан’єс Бюзен.

Підозрюють міністрів у тому, що вони під час пандемії не діяли належним чином і поставили під загрозу життя людей.

Le Figaro навіть пише, що у деяких скаргах мовиться про звинувачення у ненавмисних вбивствах. А скарги ці подали і звичайні люди (лікарі, пацієнти, в'язні), і організації.

Коронавірус у Франції від початку пандемії офіційно зафіксували у понад 200 тисяч людей. При цьому такими, що вилікувалися, вважають 77 тисяч людей, а померлими – майже 30 тисяч.