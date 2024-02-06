Во вторник, 6 февраля, погиб Себастьян Пинейра. Бывшему президенту Чили было 74 года.

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Что известно об авиакатастрофе

Крушение произошло в южном регионе Лос-Риос возле города Лаго Ранко. В вертолете Robinson R66 находился Себастьян Пинейра и трое его родственников.

По предварительным данным, вертолет упал в воду через несколько минут после взлета. Причины его падения устанавливаются.

Себастьян Пинейра не смог расстегнуть ремень безопасности и утонул. Позже спасатели обнаружили его тело на глубине около 40 метров.

Всем 3 пассажирам удалось спастись. Они добрались до берега.

К слову, Себастьян Пинейра дважды был президентом Чили: в период с 2010 по 2014 и с 2018 по 2022 годы. В 1990 – 1998 он был сенатором. Пинейра окончил Гарвард. В первый день его обучения в США диктатор Августо Пиночет устроил в Чили государственный переворот.

Бывшие лидеры уходят из жизни