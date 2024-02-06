У вівторок, 6 лютого, загинув Себастьян Піньєра. Колишньому президенту Чилі було 74 роки.

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Що відомо про авіакатастрофу

Троща сталася в південному регіоні Лос-Ріос біля міста Лаго Ранко. У гелікоптері Robinson R66 перебував Себастьян Піньєра та троє його родичів.

За попередніми даними, гелікоптер впав у воду через кілька хвилин після зльоту. Причини його падіння наразі встановлюються.

Себастьян Піньєра не зміг розстебнути ремінь безпеки та потонув. Пізніше рятувальники виявили його тіло на глибині близько у 40 метрів.

Усім 3 пасажирам вдалося врятуватися. Вони дісталися до берега.

До слова, Себастьян Піньєра двічі був президентом Чилі: у період з 2010 по 2014 роки та з 2018 по 2022 роки. У 1990 – 1998 роках він був сенатором. Пінейра закінчив Гарвард. У перший день його навчання у США диктатор Августо Піночет влаштував у Чилі державний переворот.

Колишні лідери йдуть з життя