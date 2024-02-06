У вівторок, 6 лютого, загинув Себастьян Піньєра. Колишньому президенту Чилі було 74 роки.
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Що відомо про авіакатастрофу
Троща сталася в південному регіоні Лос-Ріос біля міста Лаго Ранко. У гелікоптері Robinson R66 перебував Себастьян Піньєра та троє його родичів.
За попередніми даними, гелікоптер впав у воду через кілька хвилин після зльоту. Причини його падіння наразі встановлюються.
Себастьян Піньєра не зміг розстебнути ремінь безпеки та потонув. Пізніше рятувальники виявили його тіло на глибині близько у 40 метрів.
Усім 3 пасажирам вдалося врятуватися. Вони дісталися до берега.
Колишні лідери йдуть з життя
- Раніше помер колишній президент Греції Каролос Папульяс. Він керував державою з 2005 по 2015 роки, а також встиг попрацювати у парламенті, МЗС та Міноборони.
- Нагадаємо, у Єгипті помер колишній глава цієї держави Мухаммед Мурсі, якого звинувачували у шпигунстві. Він пішов життя прямо на судовому засіданні у Каїрі.