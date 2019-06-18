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      Помер екс-президент Єгипту Мухаммед Мурсі: у країні оголосили особливий стан

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      Мухаммед Мурсі помер
      Мухаммед Мурсі помер / aa.com.tr

      Під час судового засідання помер колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, якого звинувачували у шпигунстві. Сталось це 17 червня у столиці країни Каїрі. У зв'язку зі смертю екс-лідера у Єгипті оголосили особливий стан.

      По всій країні патрулюють додаткові наряди правоохоронців – всіх поліцейських відккликали з відпустки. Зокрема підвищині заходи безпеки запровадили у приватних структурах, біля церков та мечетей, повідомляє Anadolu Agency.

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      3 липня 2013 року у Єгипті стався військовий переворот, внаслідок якого скинули Мухаммеда Мурсі. Проти нього та інших посадових осіб відкрили справу про шпигунство. У ній Мурсі був головним обвинуваченим.

      Екс-президент мав проблеми зі здоров'ям – траждав від доброякісної пухлини і нервових спазмів. Під час засідання суду він втратив свідомість. Пізніше повідомили, що Мурсі помер від серцевого нападу. Після судово-медичної експертизи у медичному звіті зазначили, на тілі Мурсі не було слідів недавніх травм.

      Я просив про проведення закритого судового засідання, але суд відхилив моє звернення. Це рішення суду. Однак є таємниці, які підуть зі мною в могилу в ім'я безпеки, добробуту і суверенітету моєї країни,
      – були останні слова Мурсі.

      Влада Єгипту не дозволила поховати екс-президента на сімейному кладовищі.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Єгипет
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