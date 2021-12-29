Додона вызвали в генпрокуратуру

29 декабря политика вызвали на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что стал подозреваемым по делу.

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Додон вышел с допроса: смотрите видео



Что известно о схеме

В Молдове прокуратура расследует уголовное дело о хищении денег из бюджета. Согласно ему, в 2008 – 2009 годах компания Energocom и молдавские чиновники организовали незаконную закупку электроэнергии из Украины.

Схема заключалась в "отмывании" денег из-за увеличения закупочной цены на электроэнергию. Разницу в цене фигуранты забирали себе. Так они присвоили 11,9 миллиона долларов. Пока имена фигурантов дела правоохранители не называют.

Ранее сообщалось, что 27 декабря Додона вызовут на допрос. Тогда не были известны детали – будут допрашивать политика в качестве свидетеля или подозреваемого.

Кстати, молдавские журналисты считают, что к схеме может быть причастен также олигарх Владимир Плахотнюк.

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Полный текст публикации телеграм-канала "Sputnik Ближнее зарубежье":

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стал подозреваемым в уголовном деле.

Его могут обвинить в хищении 12 миллионов долларов через схемы импорта электроэнергии в республику.

Сегодня он был на допросе в Генпрокуратуре.