Додона викликали в генпрокуратуру

29 грудня політика викликали на допит в генпрокуратуру. Після того він заявив, що став підозрюваним у справі.

До теми Замішана Україна: експрезидента Молдови Додона викликали на допит

Додон вийшов із допиту: дивіться відео

Що відомо про схему

У Молдові прокуратура розслідує кримінальну справу щодо розкрадання грошей з бюджету. Згідно з нею, у 2008 – 2009 роках компанія Energocom та молдовські посадовці організували незаконну закупівлю електроенергії з України.

Схема полягала у "відмиванні" грошей через збільшення закупівельної ціни на електроенергію. Різницю в ціні фігуранти забирали собі. Так вони привласнили 11,9 мільйона доларів. Наразі імен фігурантів справи правоохоронці не називають.

Раніше повідомляли, що 27 грудня Додона викличуть на допит. Тоді не було відомо деталей – допитуватимуть політика як свідка, чи підозрюваного.

До речі, молдовські журналісти вважають, що до схеми може бути причетний також олігарх Володимир Плахотнюк.

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Sputnik Ближнее зарубежье":

Експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що став підозрюваним у кримінальній справі.

Його можуть звинуватити у розкраданні 12 мільйонів доларів через схеми імпорту електроенергії у республіку.

Сьогодні він був на допиті в генпрокуратурі.