Апелляция увеличила залог для экс-работника СБУ, которого подозревают во взяточничестве

Апелляция Антикоррупционного суда увеличила размер залога для бывшего работника СБУ Сергея Гливинского. По данным следствия, он взял взятку на сумму 80 тысяч долларов.

Чтобы выйти из СИЗО Гливинский должен заплатить 1,5 миллиона гривен. Ранее размер залога составлял 340 500 гривен. То есть сумму увеличили в 5 раз.

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Апелляционная палата ВАКС увеличила залог бывшему старшему следователю по особо важным делам Управления СБУ в Одесской области Сергею Гливинскому. Его сразу из зала суда повезли в СИЗО,

– рассказал журналист Олег Новиков.

Заметим, прокурор требовал, чтобы залог увеличили до 2,2 миллиона гривен.

В чем подозревают Гливинского

Находясь на посту следователя СБУ, Гливинский получил от задержанного по уголовному делу американца 80 тысяч долларов взятки. За эти деньги следователь должен был отпустить мужчину из СИЗО и в дальнейшем посодействовать тому, чтобы американца не приговорили к тюрьме. Кстати, задержанного гражданина США с 2018 года подозревают в контрабанде наркотиков из Китая в Украину.

Работник СБУ помог американцу разблокировать свой зарубежный банковский счет. Тот должен был перечислить взятку частями на счета знакомых Гливинского. Один из таких получателей якобы был кумом следователя. Движение средств легко установили правоохранители.

Кстати, как пишет Fight Corruptor, взяточник свое слово сдержал. Уже вскоре иностранца выпустили из СИЗО, где его часто били, под домашний арест. Кроме того, ему изменили подозрение и сняли арест с имущества и счетов.

Весной 2021 года Гливинского уволили из СБУ.