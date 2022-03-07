Экс-регионал пытается возглавить "российскую администрацию" временно оккупированного Беловодска
Источник:СБУ
Бывший регионал и организатор фейкового "референдума" на Луганщине снова прибежал к оккупантам. Он пытается возглавить оккупационную администрацию во временно захваченном Беловодске.
Коллаборант некоторое время находился в "консервации". После организации псевдореферендума он стал "министром сельского хозяйства" недореспублики. СБУ не назвала имя мужчины, однако, вероятно, речь идет о Юрии Пронько.
Кстати В Николаеве задержали 2 российских агентов, которые собирали информацию о ВСУ
Что делает прихвостень оккупантов
Теперь мужчина под руководством российских вооруженных сил организовывает работу органов оккупационной власти и собирается их возглавить.
Он публично провозглашает, что Беловодск является территорией так называемой псевдореспублики и призывает местных жителей и правоохранителей поддерживать оккупантов.
СБУ уже открыла против него дело. Подчеркнули, что Пронько находится в поле зрения украинских силовиков и обязательно будет отвечать по закону.
Так же будут наказаны все предатели и прихвостни вражеских захватчиков!
– подчеркнули в спецслужбе.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!