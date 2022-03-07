Экс-регионал пытается возглавить "российскую администрацию" временно оккупированного Беловодска

Бывший регионал и организатор фейкового "референдума" на Луганщине снова прибежал к оккупантам. Он пытается возглавить оккупационную администрацию во временно захваченном Беловодске.

Коллаборант некоторое время находился в "консервации". После организации псевдореферендума он стал "министром сельского хозяйства" недореспублики. СБУ не назвала имя мужчины, однако, вероятно, речь идет о Юрии Пронько.

Кстати В Николаеве задержали 2 российских агентов, которые собирали информацию о ВСУ

Что делает прихвостень оккупантов

Теперь мужчина под руководством российских вооруженных сил организовывает работу органов оккупационной власти и собирается их возглавить.

Он публично провозглашает, что Беловодск является территорией так называемой псевдореспублики и призывает местных жителей и правоохранителей поддерживать оккупантов.

СБУ уже открыла против него дело. Подчеркнули, что Пронько находится в поле зрения украинских силовиков и обязательно будет отвечать по закону.

Так же будут наказаны все предатели и прихвостни вражеских захватчиков!

– подчеркнули в спецслужбе.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!