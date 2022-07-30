Экс-сотрудник СБУ заметил важную деталь в кадрах из Еленовки

Удар по колонии в Еленовке – ужасное военное преступление россиян, циничность которого ошеломила весь мир. Традиционно, боевики государства-агрессора пытаются обвинить в провокации украинских военных.

Весь цивилизованный мир знает истину. Более того, на фотографиях с места трагедии можно найти конкретные доказательства того, что россияне жестоко убили украинских пленных. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Что подозрительного на фотографиях

По словам Ивана Ступака, стоит обратить внимание на то, что кровати, на которых спали пленные, остались на местах – их не разбросало взрывом, а это довольно легкие конструкции. Тела украинских военных остались прямо на них. Стены целые, кровля также почти не повреждена.

В здании был серьезный пожар с большой температурой. На фото видно, что некоторые тела обгорели до костей.

На мой взгляд, их не просто взорвали. Их сожгли заживо. И горело что-то очень серьезное,

– говорит экс-сотрудник СБУ.

Ступак предположил, что россияне применили фосфор.

Почему россияне прибегают к террору

россияне действительно совершают террор. Это террор от тупика. Будь у них все хорошо на фронтах, они бы к нему не возвращались.

По мнению Ступака, кровавой провокацией в Еленовке и пытками нашего бойца российские захватчики преследуют несколько целей. Во-первых, они пытаются убедить население, военных и политиков, что мы имеем дело с настоящими извергами.

"Чтобы мы говорили: "Да нет, там такие звери, надо кончать войну, давайте садиться за стол переговоров. Иначе если они до нас доберутся – сделают то же самое», – говорит Иван Ступак.

Во-вторых, они пытаются спровоцировать наших военных на аналогичный ответный шаг – с российскими пленными. Это удачно использует российская пропаганда, демонстрирующая всему миру "зверства" украинских военных. Тогда мир будет говорить, что Украина ведет себя ужасно, поэтому нужно прекращать поставки оружия и всяческую поддержку.

Удар россиян по колонии в Еленовке: коротко

29 июля россияне нанесли удар по колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области. В результате трагедии погибли 40 украинских военнопленных, еще 75 бойцов – получили ранения.

Обвинения украинских военных в обстреле абсурдны. В Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили, что таким образом Россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы по приказам оккупационных администраций.

Служба безопасности Украины перехватила разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных в Еленовке. По словам одного из них, преступление совершили именно россияне.

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