В 2019 году Болтон встретился с президентом Беларуси. Он считал очень важным поговорить с Лукашенко лично, чтобы получить какое-то представление о нем и то, как он смотрит на происходящие в Беларуси и белорусско-российских отношениях процессы.

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Болтону тогда показалось, что Лукашенко хочет быть независимым от Москвы

Болтон рассказал, что в Беларусь приехал из Украины, где встречался с президентом Зеленским, а перед этим заехал в Молдову. По его словам, он изучал 3 страны Восточной Европы, которые "застряли между НАТО и Россией". Болтон беспокоился о намерениях Кремля, ведь Россия уже напала на Украину в 2014 году и имела замороженный конфликт в Приднестровье. Также он был хорошо осведомлен о том, как Лукашенко правил в Беларуси. Уже тогда его правительство находилось под большим количеством санкций США за нарушение прав человека.

Все мы знали о связях Лукашенко с Россией. Я хотел посмотреть, как можно оттащить Минск от Москвы. К сожалению, примерно через две недели я ушел в отставку, так что я не довел свой проект до конца. К тому времени я чувствовал, что Лукашенко вовсю пытался сказать, что хочет быть независимым от Москвы. Возможно, потому, что он знал, что я хотел это услышать,

– сказал Болтон.

После официальной встречи в 2019 году американский чиновник еще 30 минут общался с Лукашенко лицом к лицу. Болтон рассказал, что они вошли в его личный кабинет. Там Лукашенко при двух свидетелях назвал Россию угрозой для Беларуси и буквально показал ему карту, "откуда на Беларусь готовилось нападение" из Москвы.

Он показал мне карту и подчеркнул, что если вы посмотрите на дороги между Москвой, Минском и Варшавой, это практически прямая линия. Эта угроза, которую Москва представляет независимости Беларуси, также непосредственно трансформируется в угрозу Польше и другим членам НАТО. Многое из того, что он говорил как на общем собрании, так и на личной встрече, подчеркивало его стремление ослабить давление России. И если бы я остался на своей должности дольше, мне кажется, я попытался бы найти способ расширить раскол между Минском и Москвой.

– сказал Болтон.

При этом Болтон уточнил, что не умалчивал бы при этом факты нарушения прав человека правительством Лукашенко.

Справка. 10 сентября 2019 года Джон Болтон был отправлен в отставку. Причиной увольнения Трамп назвал "значительные разногласия" по ряду вопросов. Болтон отстаивал необходимость максимально жестких подходов к России, КНДР, Ирану и афганской проблеме и часто расходился во взглядах с главой Госдепартамента Майком Помпео и самим Дональдом Трампом.

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Экс-советник президента США подчеркнул, что никогда не встречал ее и глубоко не ознакомлен с белорусским вопросом. Однако он считает, что если белорусская оппозиция хочет свергнуть Лукашенко, ей нужно объединиться и воевать против него вместе, а не "грызться" за рейтинги между собой. Пока амбиции бессмысленны, ведь главное – независимость страны.

Также он убежден, что в 2020 году, когда белорусы пытались положить конец правлению Лукашенко, поддержка за границей была недостаточной. Только несколько стран ввели дополнительные санкции против белорусского правительства. Возможно, именно это помогло Лукашенко удержать власть.

На вопрос о том, действительно ли санкции работают, чиновник ответил "иногда да, иногда нет". Ведь эффективность санкций зависит от того, насколько хорошо они используются. К примеру, в случае с Россией они работают не так, как хотелось бы: Москва все еще продает нефть и получает прибыль. Поэтому в вопросе санкций важно думать на несколько шагов вперед.