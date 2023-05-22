У 2019 році Болтон зустрівся з президентом Білорусі. Він вважав дуже важливим поговорити з Лукашенком особисто, щоб отримати якесь уявлення про нього й те, як він дивиться на процеси, які відбуваються у Білорусі та білорусько-російських відносинах.

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Болтону тоді здалося, що Лукашенко хоче бути незалежним від Москви

Болтон розповів, що до Білорусі приїхав з України, де зустрічався із президентом Зеленським, а перед цим заїхав до Молдови. За його словами, він вивчав 3 країни Східної Європи, які "застрягли між НАТО та Росією". Болтона непокоїли наміри Кремля, адже Росія вже напала на Україну у 2014 році й мала заморожений конфлікт у Придністров'ї. Також він був добре обізнаний про те, як Лукашенко правив у Білорусі. Вже тоді його уряд перебував під значною кількістю санкцій США за порушення прав людини.

Всі ми знали про зв'язки Лукашенка з Росією. Я хотів подивитись, як можна відтягнути Мінськ від Москви. На жаль, приблизно через два тижні я пішов у відставку, так що я не довів свій проєкт до кінця. На той час я відчував, що Лукашенко щосили намагався сказати, що хоче бути незалежним від Москви. Можливо тому, що він знав, що я хотів це почути,

– сказав Болтон.

Після офіційної зустрічі у 2019 році американський чиновник ще 30 хвилин спілкувався з Лукашенком віч-на-віч. Болтон розповів, що вони зайшли до його особистого кабінету. Там Лукашенко при двох свідках назвав Росію загрозою для Білорусі й буквально показав йому карту, "звідки на Білорусь готовілось нападєніє" з Москви.

Він показав мені карту і наголосив, що якщо ви подивіться на дороги між Москвою, Мінськом та Варшавою, то це практично пряма лінія. Отже, ця загроза, яку Москва представляє незалежності Білорусі, також безпосередньо трансформується у загрозу Польщі та іншим членам НАТО. Багато з того, що він говорив як на загальних зборах, так і на особистій зустрічі, підкреслювало його прагнення послабити тиск Росії. І якби я залишився на своїй посаді довше, мені здається, я спробував би знайти спосіб розширити розкол між Мінськом і Москвою,

– сказав Болтон.

При цьому Болтон уточнив, що не замовчував при цьому факти порушення прав людини урядом Лукашенка.

Довідка. 10 вересня 2019 року Джона Болтона відправили у відставку. Причиною звільнення Трамп назвав "значні розбіжності" щодо низки питань. Болтон відстоював необхідність максимально жорстких підходів до Росії, КНДР, Ірану та афганської проблеми й часто розходився у поглядах із головою Держдепартаменту Майком Помпео та самим Дональдом Трампом.

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Ексрадник президента США наголосив, що ніколи не зустрічав її й глибоко не ознайомлений з білоруським питанням. Проте він вважає, що якщо білоруська опозиція хоче скинути Лукашенка, їй потрібно об'єднатися та воювати проти нього разом, а не "гризтися" за рейтинги між собою. Наразі амбіції безглузді, адже головне – незалежність країни.

Також він переконаний, що у 2020 році, коли білоруси намагались покласти край правлінню Лукашенка, підтримка за кордоном була недостатньою. Лише кілька країн запровадили додаткові санкції проти білоруського уряду. Можливо, саме це допомогло Лукашенку втримати владу.

На запитання про те, чи справді санкції працюють, чиновник відповів "інколи так, інколи ні". Адже ефективність санкцій залежить від того, наскільки добре вони використовуються. До прикладу, у випадку з Росією вони працюють не так, як хотілося б: Москва все ще продає нафту та отримує прибуток. Саме тому у питанні санкцій важливо думати на кілька кроків уперед.