Про це повідомляють білоруські видання, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше Протасевича засудили до 8 років ув’язнення.

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Що відомо про помилування Протасевича

22 травня стало відомо, що колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.

Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина,

– сказав він журналістам.

Затримання Протасевича: все, що відомо