Про це Протасевич розповів у прямому ефірі на каналі директора провладного центру Системний правозахист Дмитра Бєлякова. Він підтвердив, що останні 7 місяців провів під домашнім арештом.

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Протасевич каже, що йому важко соціалізуватись

Я щойно залишив місце, де я перебував під домашнім арештом досить довгий час. Дійсно, дуже важко адаптуватися і соціалізуватися, коли довго перебував у ізоляції. У мене фактично не було контактів з людьми,

– сказав Протасевич.

Протасевич заявив, що наразі не має конкретних планів, проте хоче розвертати медіадіяльність у рамках саме "Системного правозахисту". Він каже, що планує перезапустити свій телеграм-канал Sprava.

Що відомо про "Системний правозахист"

Центр заснований Дмитром Бєляковим у жовтні 2021 року.

Бєляков – відомий провладний активіст.

Він відомий тим, що боровся проти символіки протестів, якою прикрашали білоруські будинки та двори.

Також Бєляков пробував створити проросійську партію.

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Коротко про затримання Романа Протасевича:

Літак, на якому був Протасевич, летів з Афін до Вільнюса. Його примусово посадили у Мінську – начебто через загрозу замінування.

З літака зняли Романа Протасевича та його дівчину.

Проти обох висунули звинувачення у кримінальних справах.

Згодом Протасевич пішов на угоду зі слідством і навіть звинуватив західні країни у фінансуванні протестів у Білорусі.

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