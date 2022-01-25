Об этом Протасевич рассказал в прямом эфире на канале директора провластного центра Системная правозащита Дмитрия Белякова. Он подтвердил, что последние семь месяцев провел под домашним арестом.
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Протасевич говорит, что ему тяжело социализироваться
Я только что оставил место, где я находился под домашним арестом довольно долго. Действительно, очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с людьми,
– сказал Протасевич.
Протасевич заявил, что пока нет конкретных планов, однако хочет разворачивать медиадеятельность в рамках именно "Системной правозащиты". Он говорит, что планирует перезапустить свой телеграм-канал Sprava.
Что известно о "Системной правозащите"
- Центр основан Дмитрием Беляковым в октябре 2021 года.
- Беляков – известный провластный активист.
- Он известен тем, что сражался против символики протестов, которой украшали белорусские дома и дворы.
- Также Беляков пытался создать пророссийскую партию.
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Коротко о задержании Романа Протасевича:
- Самолет, на котором был Протасевич, летел из Афин в Вильнюс. Его принудительно посадили в Минске – вроде бы из-за угрозы заминирования.
- С самолета сняли Романа Протасевича и его девушку.
- Против обоих предъявлены обвинения по уголовным делам.
- Затем Протасевич пошел на соглашение со следствием и даже обвинил западные страны в финансировании протестов в Беларуси.
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