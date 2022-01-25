Об этом Протасевич рассказал в прямом эфире на канале директора провластного центра Системная правозащита Дмитрия Белякова. Он подтвердил, что последние семь месяцев провел под домашним арестом.

К теме Сообщение о бомбе в самолете Ryanair с Протасевичем было фейковым, – отчет

Протасевич говорит, что ему тяжело социализироваться

Я только что оставил место, где я находился под домашним арестом довольно долго. Действительно, очень трудно адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с людьми,
– сказал Протасевич.

Протасевич заявил, что пока нет конкретных планов, однако хочет разворачивать медиадеятельность в рамках именно "Системной правозащиты". Он говорит, что планирует перезапустить свой телеграм-канал Sprava.

Что известно о "Системной правозащите"

  • Центр основан Дмитрием Беляковым в октябре 2021 года.
  • Беляков – известный провластный активист.
  • Он известен тем, что сражался против символики протестов, которой украшали белорусские дома и дворы.
  • Также Беляков пытался создать пророссийскую партию.

Ранее Задержание Протасевича: белорусский диспетчер рассказал, как сажали самолет – NYT

Коротко о задержании Романа Протасевича:

Однако, как Лукашенко инициировал изменения в Конституцию: в "Такі справи"