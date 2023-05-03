Про це розповіли в низці білоруських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Блогер місяці перебував під домашнім арештом.

Цікаво Протасевич неочікувано вирішив подати до суду на Ryanair

Протасевичу винесли суворий вирок

Мінський обласний суд виніс вирок у "справі NEXTA", яку розглядали з 16 лютого. У матеріалах розслідування мовиться про заочне обвинувачення:

Степана Путила та Яна Рудзіка,

Романа Протасевича, якого затримали 23 травня 2021 року після вимушеної посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Протасевичу інкримінували понад 10 статей Кримінального кодексу Білорусі. Вже під час суду йому виставили нове обвинувачення – керування телеграм-каналом "Білорусь головного мозку".

На початку судового процесу активіст повністю визнав свою провину. В останньому слові він заявив, що його використали та здали білоруській владі.

Блогер прийшов до суду з речами, однак, за інформацією білоруських журналістів, його не взяли під варту, адже Протасевич подаватиме на вирок апеляцію. Суд залишив попередній запобіжний захід – домашній арешт.

Варто зауважити, що активіст виявився не готовим до суворого вироку, хоч і стверджував раніше протилежне. Він відмовився від коментарів державним ЗМІ.

Протасевич відмовився від коментарів: відео

Коротко про затримання Протасевича